Автор идеи вернуть переход на летнее время объяснил цель инициативы
Перевод часов на летнее время увеличит продолжительность светового дня, считает заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил цель инициативы, которую намерен внести в нижнюю палату парламента на рассмотрение.
«Переход на сезонное, летнее, время является общемировой практикой, его применяют практически все страны Европы, применял СССР, где решения всегда принимались обдуманно, и применяла Россия до 2012 года», — рассказал депутат.
Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию
По мнению Михаила Матвеева, то же самое касается самого популярного аргумента про сбой биологических часов.
«Каждые выходные, праздничные дни, каникулы и отпуск у человека происходит перестройка организма, но никто не требует отменить отпуска и выходные. Конечно, это не самый важный законопроект, на нем никто не собирается зацикливаться, есть куда более важные вопросы. Но тема актуальна, обращений в Думу идет много, особенно из Поволжья, где большинство регионов от Коми до Астрахани живет в московском часовом поясе, вместо своего природного времени Москва +1 час», — заключил он.
19 июня в своем Telegram-канале Михаил Матвеев сообщил, что законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.
В феврале Михаил Матвеев уже предлагал вернуться к переводу часов. Тогда депутат в пояснительной записке уточнял, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.
Перевод часов в современной России
В 2011 году президент России Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее и летнее время. При этом последний раз стрелки перешли на летнее время, из-за чего система исчисления времени в стране опережала астрономическую на два часа.
21 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время и увеличению часовых зон с 9 до 11. Часы не перевели только пять регионов — Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ.