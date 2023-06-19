Автор идеи вернуть переход на летнее время объяснил цель инициативы

Депутат Матвеев объяснил увеличением светового дня идею вернуть перевод часов в России

Перевод часов на летнее время увеличит продолжительность светового дня, считает заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил цель инициативы, которую намерен внести в нижнюю палату парламента на рассмотрение.

«Переход на сезонное, летнее, время является общемировой практикой, его применяют практически все страны Европы, применял СССР, где решения всегда принимались обдуманно, и применяла Россия до 2012 года», — рассказал депутат.

Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию Михаил Матвеев депутат Госдумы

По мнению Михаила Матвеева, то же самое касается самого популярного аргумента про сбой биологических часов.

«Каждые выходные, праздничные дни, каникулы и отпуск у человека происходит перестройка организма, но никто не требует отменить отпуска и выходные. Конечно, это не самый важный законопроект, на нем никто не собирается зацикливаться, есть куда более важные вопросы. Но тема актуальна, обращений в Думу идет много, особенно из Поволжья, где большинство регионов от Коми до Астрахани живет в московском часовом поясе, вместо своего природного времени Москва +1 час», — заключил он.

19 июня в своем Telegram-канале Михаил Матвеев сообщил, что законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.

В феврале Михаил Матвеев уже предлагал вернуться к переводу часов. Тогда депутат в пояснительной записке уточнял, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

Перевод часов в современной России

В 2011 году президент России Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее и летнее время. При этом последний раз стрелки перешли на летнее время, из-за чего система исчисления времени в стране опережала астрономическую на два часа.

21 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время и увеличению часовых зон с 9 до 11. Часы не перевели только пять регионов — Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ.