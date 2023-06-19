В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время

Депутат от КПРФ Матвеев сообщил, что в ГД внесут законопроект о переходе на летнее время

Законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Государственную Думу в день летнего солнцестояния, 21 июня. Об этом сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.

Он уточнил, что, согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал парламентарий.

В феврале сообщалось, что Матвеев предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Тогда депутат в пояснительной записке уточнял, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.