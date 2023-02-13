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15:12, 13 февраля 2023Россия

В России захотели вернуть переходы на зимнее и летнее время

Депутат Матвеев отправил правительству законопроект о переходе на зимнее и летнее время

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть в России переход на зимнее и летнее время. Об этом он в понедельник, 13 февраля, сообщил в своем Telegram-канале.

«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», — написал парламентарий. В пояснительной записке депутат уточнил, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

«Произошла потеря светового времени, которое приходится на период дневной активности населения. Люди всегда стремились жить в согласии с природой, ориентируясь на световой день, что не менее актуально и для нашего времени», — объяснил Матвеев.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.

К идее восстановить переход вернулись в марте 2019 года. Тогда в Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Часовую стрелку предлагалось смещать на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

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Никита Абрамов
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