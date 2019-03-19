Госдума вернется к вопросу сезонного перевода времени

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени, передает РИА Новости во вторник, 19 марта.
Согласно документу, часовую стрелку предлагается смещать на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.
Автором законопроекта стал депутат Андрей Барышев. Он уверен, что эта мера повысит качество жизни россиян. В настоящее время, по его словам, население страны выражает «вполне объяснимое и справедливое недовольство» слишком ранними рассветами и закатами, происходящими большую часть года.
Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.
В октябре 2015 года вернуть сезонный перевод предложили депутаты Калининградской областной думы. Их законопроект также предусматривал появление в стране 12-й по счету часовой зоны для Чукотки.