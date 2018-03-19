Волгоградцы провели референдум и разделились поровну

Жители Волгоградской области разделились почти поровну в вопросе о часовом поясе. Это следует из предварительных данных референдума, опубликованных региональным избиркомом.

Сейчас в Волгограде время совпадает с московским, тогда как соседние Саратовская и Астраханская области, расположенные к северу и югу, живут по времени MSK+1. Проблема перевода стрелок для области один из наиболее острых на протяжении последних лет.

Вопрос о часовом поясе было решено вынести на региональный референдум, который прошел одновременно с президентскими выборами. Явка на голосование составила почти 70 процентов.

После обработки почти 202 тысяч бюллетеней выяснилось, что сторонников перейти в другую часовую зону немного больше, около 53,5 процентов. Тех, кто хочет жить при московском времени — 45,4 процента.

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