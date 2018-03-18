В Волгоградской области вместе с выборами пройдет референдум о часовом поясе

В Волгоградской области одновременно с выборами президента России состоится референдум о переводе времени на один час вперед. Как сообщает РИА Новости, пришедшие на участки жители получат два бюллетеня.

В настоящий момент в Волгограде время совпадает с московским, тогда как соседние Саратовская и Астраханская области, расположенные к северу и югу, живут по времени MSK+1.

Сторонники перевода времени жалуются на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Их оппоненты указывают на возможные проблемы со здоровьем населения, увеличение нагрузки на школьников и рост расходов за электроэнергию.

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Всего для областного референдума изготовлены 1,88 миллиона бюллетеней.

85 субъектов России лежат в 11 часовых поясах. Первыми на участки пришли Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа — в 23:00 мск 17 марта, завершатся выборы в 21:00 18 марта в Калининградской области.

18 марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать за своего кандидата в президенты на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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