8am: талибы закрыли учебные центры для девушек в центре Афганистана

Учебные центры для девушек в Кабуле и других центральных провинциях страны заблокированы правительством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишут источники издания 8am Media.

Утверждается, что талибы фактически закрыли все центры подготовки, включая организации обучения иностранным языкам. По словам местных чиновников, талибы вызывали их на беседы и предупреждали, что будут строго наказывать за попытку вновь открыть центры.

Отделения движения «Талибан» в Газни, одном из таких районов, официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Талибы после прихода к власти в 2021 году фактически лишили женщин всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.