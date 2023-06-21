Басков рассказал о переставших с ним общаться после начала СВО звездах

Басков рассказал, что его не волнуют прекратившие с ним общение после начала СВО звезды

Певец Николай Басков рассказал, что его не волнуют звезды, которые прекратили с ним общение после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует «Московский комсомолец».

«Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать. Вот и все», — сказал артист. Басков отметил, что на данный момент все окружающие его люди придерживаются такой же позиции, как и он. «А те, кто не стал со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают. Это их проблемы, а не мои», — добавил певец.

Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ.

К инициативе певцов также решили присоединиться телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.