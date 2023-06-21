Минобороны сообщило об уничтожении более 100 украинских беспилотников

Минобороны: расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил более 100 беспилотников украинских войск

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировал более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны, пишет ТАСС.

Как уточнили российские военные, они видят дроны в монитор, докладывают командиру и уничтожают цель. После ликвидации беспилотника бойцы сразу меняют позицию. Заместитель командира расчета «ТОР–М1» с позывным Медведь уточнил, что российские военные сбивали беспилотники как, например, «Фурия».