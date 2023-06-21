Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности России

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности страны и глобальной стабильности. Об этом глава государства заявил на встрече с выпускниками военных вузов. Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

По его словам, уже половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, проводится их перевооружение на ракетные системы «Авангард». Также в ближайшее время на вооружение армии поступят пусковые установки комплекса «Сармат», оснащенные новой тяжелой ракетой, подчеркнул Путин.

Он добавил, что пополняются и арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил России, в том числе в состав Военно-морского флота была введена новая подводная лодка «Борей-А», а в январе на боевое дежурство вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оборудованный гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — заявил Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерный щит России является главным гарантом суверенитета страны. Помимо того, он подчеркнул, что ядерная триада России будет развиваться и дальше.