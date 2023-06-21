Цены на газ в Европе упали

Стоимость газа в Европе упала в начале торгов на 4,4%, а потом подскочила на 10%

В ходе утренних торгов 21 июня июльские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF опустились в цене до 411 долларов за тысячу кубометров после резкого роста несколькими днями ранее. За час котировки упали на 4,4 процента, после чего перешли к росту и подскочили на 10 процентов, свидетельствуют данные площадки ICE.

В верхней точке стоимость газа достигала 453 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цены немного скорректировались, до отметки в 437 долларов за тысячу кубометров.

С начала месяца стоимость газа в Европе выросла примерно на 30 процентов после почти годового падения цен с пика в 3000 долларов за тысячу кубометров. Bloomberg объясняет динамику жаркой погодой в регионе, из-за которой растет спрос, а также ремонтными работами на заводах.

Кроме того, цены подскочили на фоне сообщений о решении нидерландских властей закрыть крупнейшее в регионе месторождение газа Гронинген. Месторождение помогает Нидерландам обеспечивать внутренний спрос и является источником топлива для большей части Западной Европы. Его запасы оцениваются примерно в 450 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России.