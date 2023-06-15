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16:54, 15 июня 2023Экономика

В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа

Bloomberg: власти Нидерландов намерены навсегда закрыть газовое месторождение в Гронингене

Фото: Michael Kooren / Reuters

Правительство Нидерландов намерено навсегда прекратить добычу газа на крупнейшем месторождении в Европе, которое находится в Гронингене. Кабинет министров примет официальное решение в конце июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Месторождение планируют закрыть за 4 месяца, до 1 октября. Власти решили ускориться на фоне массовых жалоб населения на возникающие из-за производства землетрясения. С 2012 года в районе Гронингена было снесено более 3300 зданий из-за того, что проживать в них стало небезопасно. В 2023 году правительство Нидерландов пообещало потратить на компенсации ущерба жителям района 22 миллиарда евро в течение 30 лет.

В том числе на фоне новостей о закрытии месторождения биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост. Стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF 15 июня поднимались выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца. Аналитики также объясняют скачок цен сезоном ремонтных работ на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также аварией на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии.

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Месторождение Гронинген помогает Нидерландам обеспечивать внутренний спрос и является источником топлива для большей части Западной Европы. Его запасы оцениваются примерно в 450 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России.

Нидерланды снизили добычу газа на месторождении в 1,6 раза 1 октября 2022 года. Страна обещала прибегнуть к наращиванию объемов только в условиях чрезвычайной ситуации, если иссякнут запасы газа для голландских домохозяйств.

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    Мария Грушко
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