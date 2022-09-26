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Европейская страна ограничит добычу газа в условиях энергетического кризиса

Reuters: Нидерланды ограничат добычу газа в стране в условиях энергетического кризиса

Фото: Michael Kooren / Reuters

Правительство Нидерландов с 1 октября снизит добычу газа на одном из крупнейших месторождений в мире, Гронинген, несмотря на энергетический кризис в Европе. Добычу ограничат в 1,6 раза, сообщает Reuters.

В следующем году на месторождении планируется добывать 2,8 миллиарда кубометров газа в год по сравнению с установленной планкой в 4,5 миллиарда в текущем году. Правительство заявило, что все 11 производственных площадок в регионе будут работать как минимум до апреля 2023 года. Страна прибегнет к наращиванию объемов только в условиях чрезвычайной ситуации, если иссякнут запасы газа для голландских домохозяйств.

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В течение многих лет Нидерланды были крупным поставщиком природного газа в Европу, однако теперь из-за высоких рисков землетрясений власти настаивают на прекращении наращивания добычи топлива. После сильного землетрясения в 2018 году правительство пообещало быстро прекратить все производство самое позднее к 2024 году. Запасы месторождения оцениваются примерно в 450 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России.

В июле министр энергетики страны Роб Джеттен отметил, что страна полностью покончила с зависимостью от российского газа. При этом он добавил, что государству по-прежнему угрожает любой обширный газовый кризис в регионе, так как оно остается крупным хабом — центром хранения и распространения топлива в другие страны Европы.

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Мария Грушко
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