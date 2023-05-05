Норвежский энергогигант подтвердил остановку СПГ-завода

Equinor подтвердил остановку завода по производству сжиженного газа в Норвегии до 19 мая

В Норвегии до 19 мая остановлено производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Hammerfest LNG компании Equinor. Энергогигант подтвердил информацию РИА Новости.

В Equinor объяснили, что в ходе плановой проверки была выявлена проблема с теплообменником. Производство было остановлено 3 мая. На ремонт аппарата предприятию потребуется около двух недель.

На новость об остановке завода биржевые цены на газ в Европе отреагировали небольшим ростом, однако вскоре котировки вернулись к снижению. На момент написания материала июньские фьючерсные контракты торгуются на уровне 416,6 доллара за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних торгов на минимуме цены опускались почти до 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Мощности завода в Норвегии позволяют перерабатывать 6,5 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет пять процентов экспорта газа из страны.

В 2022 году Норвегия нарастила добычу газа примерно на восемь процентов и стала основным поставщиком топлива в Европу, опередив Россию — на нее приходится около трети всех поставок. На фоне отказа Евросоюза от поставок российских энергоресурсов норвежские энергетические компании резко увеличили годовую прибыль. Государственная Petoro, управляющая норвежскими нефтяными холдингами, заработала около 50 миллиардов долларов в 2022 году, что почти в три раза больше, чем годом ранее, а компания Equinor сообщила о рекордной скорректированной прибыли в 75 миллиардов долларов.