Европейская страна заработала миллиарды за счет эмбарго на российскую нефть

NYT: из-за санкций на российскую нефть Норвегия получила дополнительные $100 млрд

Норвегия заработала в 2022 году на 100 миллиардов долларов больше из-за европейского эмбарго на российские энергоносители. Об этом сообщает газета The New York Times.

Правительство Норвегии владеет не только нефтяными и газовыми месторождениями, но и крупными пакетами акций добывающих компаний. Благодаря возросшему спросу на энергию после сокращения экспорта топлива из России, государство увеличило свои доходы от нефти и газа до 125 миллиардов долларов — почти в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Энергетические компании по итогам 2022 года также отчитались о росте прибыли. Государственная Petoro, управляющая норвежскими нефтяными холдингами, заработала около 50 миллиардов долларов в 2022 году, что почти в три раза больше, чем годом ранее, а компания Equinor сообщила о рекордной скорректированной прибыли в 75 миллиардов долларов.

Норвегия в 2022 году нарастила добычу газа примерно на восемь процентов и стала основным поставщиком этого топлива в Европу (около трети всех поставок). Увеличение добычи нефти в норвежских водах также сыграло важную роль в помощи европейцам с обогревом домов в минувший отопительный сезон.

Исполнительный директор Petoro Кристин Фейерсков Крагсет сказала, что военные действия на Украине и последовавшее за ними осложнение энергетической ситуации продемонстрировали, насколько норвежские нефть и газ важны для континента. В стране с населением 5,5 миллиона человек энергетика составляет около трети всего объема производства экономики.

При этом возросшая добыча ископаемого топлива, а также большое количество гидроэнергии не защитили норвежцев от резкого роста цен на электричество в прошлом году, так как все европейские рынки тесно связаны. Собственники бизнеса отметили в интервью изданию, что для них электроэнергия подорожала почти в четыре раза.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз. Европейское статистическое агентство «Евростат» сообщало, что их доля достигла 18 процентов, при этом Норвегия, Великобритания и Ливия также нарастили поставки.