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20:05, 28 марта 2023Экономика

США стали главным поставщиком нефти в страны Евросоюза

Евростат: США к концу 2022 года вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз

Фото: Richard Carson / Reuters

К концу 2022 года США стали главным поставщиком нефти в страны Евросоюза, а Россия сократила свою долю с 31 до 4 процентов. Об этом говорится в сообщении европейского статистического агентства «Евростат».

Ранее поставки из США были сравнимы по объемам с поставками из Норвегии, Казахстана и Ирака — порядка 10-13 процентов. Ливия и Великобритания давали еще по 5 процентов, из остальных регионов закупка шла в меньших объемах.

С момента вступления в силу европейского эмбарго на морские поставки нефти США вышли на первое место — их доля достигла 18 процентов, Норвегия, Великобритания и Ливия также нарастили поставки.

Ранее во вторник, 28 марта, вице-премьер России Александр Новак рассказал о росте поставок российской нефти в Индию в 22 раза. По его словам, стране успешно удалось компенсировать потерю премиального европейского рынка другими направлениями.

В начала марта Bloomberg отмечал, что Индия покупает российскую нефть ниже установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. Эти сведения подтверждает и падение нефтегазовых доходов с начала года.

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Платон Щукин
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