Власти Индии решили заработать на российском бензине

Reuters: Индия продлит налог на экспорт нефтепродуктов для заработка на российском бензине

Индийские власти решили продлить действие налога на экспорт нефтепродуктов, введенного в июле прошлого года, при этом добавить для нефтяных компаний обязательство по продаже на внутреннем рынке эквивалента 50 процентов от их экспорта бензина и 30 процентов — дизельного топлива. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Поводом для такого решения стали активные закупки частными операторами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) дешевого российского топлива и его дальнейшая перепродажа в Европу по куда более высокой цене.

Из-за этого компании значительно нарастили прибыль и прекратили поставлять достаточное количество топлива на внутренний рынок. В результате доход начали терять государственные производители, которые вынуждены были восполнять дефицит.

После вступления в силу нового решения доходы частных компаний несколько сократятся, а вот государственные предприятия, напротив, нарастят прибыль. «Почему только государственные компании должны страдать, когда все индийские переработчики закупают российскую нефть со скидкой?» — объяснил агентству представитель правительства Индии. Официально о продлении ограничительных мер, указывает Reuters, объявят на следующей неделе.

В начала марта Bloomberg сообщил, что Индия покупает российскую нефть значительно ниже установленного потолка в 60 долларов за баррель. После введения западных санкций страна наравне с Китаем стала крупнейшим покупателем российской нефти.

Однако в случае с нефтепродуктами, в отношении которых также введены эмбарго и потолок цен, ситуация осложняется тем, что страны имеют собственные мощности по переработке сырья. На этом фоне количество судов с дизельным топливом из России, остающимся в море в ожидании разгрузки, выросло до максимума с 2016 года, когда были начаты соответствующие наблюдения.