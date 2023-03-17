Bloomberg: в море стали копиться танкеры с российской нефтью в поиске покупателей

У России возникли проблемы с экспортом нефти и дизеля — поставщикам стало сложнее искать покупателей, и танкеры с энергоносителями стали копиться в море в ожидании разгрузки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сведения Vortexa, Kpler и данные отслеживания судов.

На прошлой неделе, с 6 по 12 марта, в море застряло сразу 1,2 миллиарда баррелей сырой нефти, что является самым высоким показателем за все время наблюдений с 2016 года. Некоторым судам, перевозящим российскую нефть, приходится курсировать между разными портами в попытках разгрузиться.

Два танкера, которые привезли основной экспортный сорт Urals в устье Персидского залива несколько месяцев назад, до сих пор остаются там. Еще четырем танкерам с нефтью сорта ESPO пришлось ждать разгрузки несколько недель, некоторые из них посещали один китайский порт за другим.

«Уже наблюдается несоответствие между тем, сколько нефти покидает российские порты, и тем, сколько импортируют покупатели. Это приводит к увеличению объемов нефти, застрявшей в море», — отметил товарный аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. Он добавил, что количество свободных нефтяных танкеров в мире сейчас ограничено, и, если эти суда с российским сырьем останутся в море надолго, в какой-то момент это приведет к снижению экспорта и добычи.

Кроме того, скопление танкеров с российской нефтью в море указывает на то, что ее главные покупатели — Индия и Китай — больше не хотят наращивать долю топлива из России в структуре своего импорта, указывало в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

Аналогичная ситуация сложилась и с грузами дизеля. На неделе с 26 февраля по 5 марта в море находилось около 4,4 миллиона баррелей дизельного топлива из России, что является самым большим объемом за семь лет. Танкер СКФ «Енисей», нагруженный российским дизелем, недавно разгрузился у берегов Ганы после более чем десятидневного простоя. Еще одно судно — Adamas I, загрузившееся в России в конце января — находится у берегов Судана уже более 20 дней.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 16 марта партия сырой нефти объемом 10 тысяч тонн была продана за 215,3 миллиона рублей, что означает 38,73 доллара за баррель. Мониторинг контрактов за торгами физическими партиями нефти проводится с начала декабря 2022 года, текущий уровень стал минимальным за все время наблюдений.