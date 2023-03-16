Стоимость российской нефти на бирже опустилась ниже 40 долларов за баррель

Российская нефть впервые опустилась до 38,73 доллара за баррель в ходе торгов на СПбМТСБ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 16 марта, партия сырой нефти объемом 10 тысяч тонн была продана за 215,3 миллиона рублей, что означает 38,73 доллара за баррель. Информация о сделке опубликована на сайте площадки.

Мониторинг контрактов за торгами физическими партиями нефти проводится с начала декабря 2022 года, текущий уровень стал минимальным за все время наблюдений.

Торги на СПбМТСБ не связаны напрямую с теми экспортными ценами, которые учитываются при определении доходов бюджета, но отражают динамику движения стоимости российской нефти. Как и в случае любого экспортного товара, ее стоимость на мировых рынках отражается на внутреннем, если власти не используют дополнительные механизмы.

За неделю эталонные сорта Brent и WTI потеряли более 10 процентов на фоне разворачивающегося банковского кризиса в США. По оценкам экспертов, ситуация угрожает мировому экономическому росту, что прямо влияет на потребности в энергоресурсах, в том числе нефти.

Низкий спрос угрожает и российскому экспорту в плане доходов. Переизбыток нефти на рынке потребует большего дисконта или приведет к снижению объема поставок. По данным Министерства финансов, в период с 15 февраля по 14 марта средняя стоимость основного российского экспортного сорта Urals составила 50,8 доллара за баррель, что более чем на доллар выше, чем в январе и феврале.