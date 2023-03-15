Цены на нефть упали до минимума с 2021 года

Стоимость нефти Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 19:23 по московскому времени она достигла уровня 72,17 доллара. Сорт WTI опустился до 66,31 доллара за баррель. С начала суток падение составляет порядка 7 процентов.

Основной причиной обрушения нефтяных котировок является разворачивающийся в США и Европе банковский кризис, который ставит под вопрос перспективы мировой экономики. В случае ухудшения ситуации спрос на нефть может значительно сократиться.

Ситуация может дополнительно сократить нефтегазовые доходы России, поскольку стоимость основного российского экспортного сорта Urals связана с эталонными сортами через определенный дисконт. При этом даже до падения котировок на Brent в марте Минфин России ожидал максимального отставания уровня сборов с продажи нефти и газа от запланированных в бюджете — минус 132,1 миллиарда рублей.