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19:37, 15 марта 2023Экономика

Цены на нефть упали до минимума с 2021 года

Стоимость нефти Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 19:23 по московскому времени она достигла уровня 72,17 доллара. Сорт WTI опустился до 66,31 доллара за баррель. С начала суток падение составляет порядка 7 процентов.

Основной причиной обрушения нефтяных котировок является разворачивающийся в США и Европе банковский кризис, который ставит под вопрос перспективы мировой экономики. В случае ухудшения ситуации спрос на нефть может значительно сократиться.

Ситуация может дополнительно сократить нефтегазовые доходы России, поскольку стоимость основного российского экспортного сорта Urals связана с эталонными сортами через определенный дисконт. При этом даже до падения котировок на Brent в марте Минфин России ожидал максимального отставания уровня сборов с продажи нефти и газа от запланированных в бюджете — минус 132,1 миллиарда рублей.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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