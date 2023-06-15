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12:24, 15 июня 2023Экономика

Цены на газ в Европе резко выросли

Цены на газ в Европе приблизились к уровню 500 долларов за тысячу кубометров
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг, 15 июня, продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она приближалась к уровню 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца, свидетельствуют данные площадки.

При этом цены на топливо по-прежнему в два раза ниже, чем наблюдались годом ранее. Рост цен аналитики связывают с сезоном ремонтных работ на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также аварии на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии.

Также свое влияние оказывает восстановление спроса на азиатских рынках, приближающаяся жара, что вызовет увеличение энергопотребления, и подозрения, что Украина откажется от продления контракта на транзит российского газа в Европу.

Котировки TTF1! от TradingView

При этом запасы в европейских подземных хранилищах находятся на рекордно высоком уровне, еще две недели назад они превышали 70 процентов, и некоторые трейдеры ожидают, что заполнить их до целевого уровня 90 процентов удастся не к ноябрю, как запланировано, а уже в августе.

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    Платон Щукин
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