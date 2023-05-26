Европе предсказали отрицательные цены на газ впервые за 17 лет

Bloomberg: трейдеры ожидают отрицательных цен на газ в Европе из-за его переизбытка

Трейдеры предсказывают, что биржевые цены на газ в Европе могут ненадолго упасть ниже нуля этим летом на фоне слабого спроса и растущего переизбытка предложения. Об этом пишет Bloomberg.

В ситуации отрицательных цен продавцы фактически платят за то, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его оказывается менее выгодно. На газовых рынках это редкость, но в торговле электроэнергией отрицательные цены встречаются все чаще, отмечает агентство.



В прошлый раз цены на газ Европе уходили ниже нуля 17 лет назад — в октябре 2006 года в Великобритании, когда был запущен норвежский газопровод Langeled, и хранилища в стране оказались почти полными. Сейчас в Евросоюзе складывается аналогичная ситуация — поставки сжиженного природного газа (СПГ) стабильно высоки, и запасы быстро растут.

Уровень европейских запасов газа сейчас превышает сезонные нормы — подземные хранилища заполнены на 66 процентов. Некоторые трейдеры ожидают, что заполненность ПХГ достигнет 90 процентов уже к концу августа, задолго до начала отопительного сезона. Влияет на цены и то, что с августа по март регион сократил потребление газа на 18 процентов, а доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе в последнее время выросла.

Чтобы избежать переизбытка газа на рынке, Европе нужно начать размещать объемы в дополнительных плавучих хранилищах или использовать мощности хранения на Украине, отмечает агентство. В противном случае стоимость газа в течение нескольких дней может упасть ниже 110 долларов за тысячу кубометров, заявил главный исполнительный директор швейцарской фирмы MET International Дьердь Варга.

С начала года газ в Европе подешевел уже на 66 процентов, а от уровня сентября, когда прекратились поставки по «Северному потоку», — более чем в 12 раз. Отметку в 300 долларов за тысячу кубометров цены пробили 25 мая.