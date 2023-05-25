Цены на газ в Европе упали до двухлетнего минимума

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 300 долларов впервые с 20 мая 2021 года

В ходе торгов 25 мая июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF подешевели до минимума за два года. Цены упали ниже 300 доларов за тысячу кубометров впервые с 20 мая 2021-го, свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке стоимость опускалась до 297 доллара за тысячу кубометров (почти минус 4 процента с начала дня). На момент написания материала топливо торговалось на уровне 299 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе неуклонно падает с сентября 2022 года. Сразу после остановки экспорта по основному маршруту поставок в регион — «Северному потоку» — цена взлетела до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. С тех пор топливо подешевело в десять раз.

Главным драйвером цен в настоящее время являются благоприятные погодные условия в Европе и высокий уровень заполненности местных хранилищ газа. Также для решения проблемы с поставками газа из-за практически полной остановки экспорта из России в мае Евросоюз запустил механизм совместных закупок топлива. Мера позволит уменьшить волатильность цен, наблюдавшуюся в прошлые годы. Опыт оказался настолько успешным, что европейские страны начали строить планы по совместным закупкам других видов сырья, в частности водорода, писала газета Financial Times.