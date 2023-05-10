В Европе стартовали совместные закупки газа

Зампред ЕК Шефчович заявил о первом тендере на совместную закупку газа странами ЕС

Еврокомиссия объявила первый международный тендер на совместную закупку газа для государств Евросоюза в рамках энергетической платформы. Об этом сообщил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, передает «Интерфакс».

По его словам, событие является исторической вехой. Впервые в истории Евросоюз использует коллективный вес для обеспечения энергетической безопасности и снижения цен на газ. При этом рынок оценивает его положительно — на старте, чтобы принять участие в закупках на общий объем 11,6 миллиарда кубометров, свои заявки подали 77 компаний из европейских стран.

Шефчович пригласил всех надежных международных поставщиков подать заявку на обслуживание клиентов. Первый раунд торгов будет проведен до 15 мая, он охватит поставки на период с июня 2023 года по май 2024-го.

При этом потребность в сжиженном природном газа (СПГ) заметно меньше, чем в трубопроводном, — примерно 2,8 миллиарда против почти 9,6 миллиарда кубометров.

Еврокомиссия создала механизм для совместных закупок газа в рамках снижения зависимости от энергоресурсов из России. Отопительный сезон 2022-2023 годов региону удалось пройти за счет значительных переплат за газ, закупаемый в качестве альтернативы поставкам «Газпрома», теперь Европа хочет избежать новых скачков цен.

В настоящее время европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на уровне выше 60 процентов, рекордном для этого времени года. Чтобы достичь целевого уровня в 90 процентов к концу октября, в них необходимо закачать еще 35 миллиардов кубометров газа. Закупкам СПГ пока способствует низкий уровень спроса в Азии. Он позволяет сохранять цены в Европе на уровне 400 долларов за тысячу кубометров, что в девять раз ниже, чем после остановки газопровода «Северный поток» в сентябре прошлого года.