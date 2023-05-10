Мировые цены на газ оказались удобными для Европы

Platts: цены на газ в Азии опустились до минимумов, что позволяет Европе пополнять ПХГ

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Восточной Азии опустилась до 360 долларов за тысячу кубометров, что стало минимальным показателем за последние два года. Об этом со ссылкой на июньский фьючерс по индексу Platts JKM пишет «Коммерсантъ».

Такие цены оказываются удобными для Европы, которая из-за ослабленной конкуренции может пополнять запасы в подземных газовых хранилищах по низким ценам. По состоянию на начало мая странам ЕС необходимо закупить до конца октября около 35 миллиардов кубометров газа, что значительно меньше, чем многолетний дефицит топлива в этот месяц.

Ожидая роста цен в Азии, аналитики в первую очередь говорили о потребностях китайского рынка, но спрос на нем пока не оправдывает ожиданий. Страна, несмотря на смягчение политики борьбы с COVID-19, активно использует уголь и возобновляемую энергию для покрытия потребления, из-за чего не демонстрирует резкого роста закупок СПГ.

Япония и Южная Корея пока также не проявляют повышенной активности, так что поставки, не связанные с долгосрочными контрактами, идут в Европу.

Независимый эксперт Александр Собко отметил, что текущий уровень спотовых цен позволяет ожидать роста спроса со стороны Индии, Пакистана и Бангладеш. В некоторых случаях они уже ниже, чем стоимость поставок по привязанным к нефти контрактам.

В свою очередь, Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов указывает на то, что замедление восточноазиатских экономик само по себе снижает спрос на СПГ. Впрочем, он тоже полагает, что в ближайшие месяцы потребность региона в газе возрастет, а вместе с ним азиатский рынок вернет себе статус премиального и получит большие объемы газа.

На прошлой неделе цены на газ в Европе впервые за полтора года упали ниже 400 долларов за тысячу кубометров. На максимуме в сентябре прошлого года, когда случилась остановка газопровода «Северный поток», топливо стоило в девять раз дороже.