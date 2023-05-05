Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Цены на газ в Европе опустились до минимальных за полтора года $400 за тысячу кубометров

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 5 марта, стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF опускалась до 400 долларов за тысячу кубометров, что стало минимумом с ноября 2021 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:35 по московскому времени она скорректировалась до 412 долларов. Это более чем в два раза дешевле, чем стоимость газа год назад и в четыре раза дешевле, чем полгода назад.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по поставкам российского трубопроводного газа. В том числе поставки в европейские страны ОЭСР упадут до 43 миллиардов кубометров, что на 45 процентов ниже, чем в 2022 году.

По итогам прошлого года экспорт газа в Европу из России упал на 90 миллиардов кубометров, пересмотр оценок на 2023 год сделан на основании поставок с января.

Стоимость газа в Европе падает на фоне рекордного уровня запасов в хранилищах, стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и роста выработки зеленой энергетики. Так, в апреле Европа получила рекордный объем СПГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) в газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено 12,073 миллиарда кубометров.