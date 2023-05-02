GIE: приток СПГ в Европу в апреле достиг рекордных 12,07 млрд кубометров

В апреле Европа получила рекордный объем сжиженного газа (СПГ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В газотранспортную сеть из терминалов по приему СПГ было отправлено 12,073 миллиарда кубометров.

Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года, когда приток СПГ на европейский рынок достиг 11,9 миллиарда кубометров. Часть полученного газа ЕС направляет в подземные хранилища (ПХГ), формируя запасы для успешного прохождения следующего отопительного сезона. Сейчас ПХГ заполнены на 59,6 процента, что на 20 процентных пунктов выше среднего уровня за последние пять лет, сообщила GIE.

Ветрогенерация в последнюю неделю апреля обеспечила 13 процентов потребностей Европы в электричестве, 1 мая вклад ветряков оставался на том же уровне (12,7 процента), следует из данных WindEurope.

Из-за достаточных запасов в хранилищах, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа, цены на газ в Европе снижаются уже несколько месяцев. 19 апреля стоимость газовых фьючерсов на бирже ICE упала ниже 500 долларов за тысячу кубометров.