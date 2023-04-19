Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Во время торгов в среду, 19 апреля, биржевые цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На старте торгов майские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF торговались у отметки 484,6 доллара. В течение дня падение усилилось и к 13:30 по московскому времени стоимость опускалась до 477,3 доллара за тысячу кубометров (минус 1,3 процента).

Стоимость газа на европейской бирже снижалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Еще одна причина снижения цен — переизбыток предложения. Как писало агентство Bloomberg, Европа и Азия столкнулись с переизбытком предложения природного газа. Основной опасностью для цен на газ энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер назвал погодные условия летом. Если в каком-то регионе долгое время будет удерживаться экстремальная жара и засуха, то потребность в газе, а значит и цены, будут расти из-за увеличения конкуренции. Однако на текущий момент поводов для роста цен нет.

