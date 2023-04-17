В Европе и Азии оказалось слишком много газа

Bloomberg: Европа и Азия столкнулись с избытком газа и падением цен на него

В последнее время мир сталкивается с переизбытком предложения природного газа, в результате цены на него начинают падать как в Европе, так и в Азии. Газовозы со сжиженным природным газом простаивают в море неделями, и пока завершения этой тенденции не видно, говорится в материале Bloomberg.

Как отмечает агентство, в прошлом году наблюдалась скорее обратная картина. На фоне начала боевых действий на Украине европейские потребители столкнулись с угрозой остановки поставок из России и поспешили обеспечить себя топливом из альтернативных источников.

Однако теплая зима и успешная политика по сокращению потребления газа привела к тому, что пройти отопительный сезон удалось с минимальными потерями. По оценке Morgan Stanley, Европа сможет заполнить хранилища уже к концу августа.

Основной опасностью для цен на газ энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер назвал погодные условия летом. Если в каком-то регионе долгое время будет удерживаться экстремальная жара и засуха, то потребность в газе, а значит, и цены будут расти из-за увеличения конкуренции. Однако на текущий момент поводов для роста цен нет.

Авторы материала напоминают, что для борьбы с зависимостью от российского газа Европа развернула достаточное мобильных терминалов для приема СПГ, и к следующей зиме их будет еще больше. Увеличение производства в США позволило компаниям нарастить поставки на рынок, и теперь трейдеры вынуждены искать покупателей.

