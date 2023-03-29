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09:08, 29 марта 2023Экономика

В России обеспокоились о возможном сокращении добычи газа на треть

«Известия»: в Минэнерго РФ увидели опасность сокращения добычи газа на треть к 2040 году

Фото: Lisa Leutner / Reuters

К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть за счет значительного истощения легкоизвлекаемых запасов на крупнейших месторождениях, в первую очередь в Западной Сибири. Об этом говорится в письме главы Минэнерго Николая Шульгинова правительству, на которое ссылаются «Известия».

Согласно оценкам Росстата, в 2021 году российские компании добыли 763 миллиарда кубометров газа, в 2022-м — 672 миллиарда кубометров. Минэнерго полагает, что в Западной Сибири в 2023-м году добыча составит не более 468 миллиардов кубометров.

Однако, указывает Шульгинов, есть основания считать, что к 2030 году добыча на сеноманских залежах Западной Сибири упадет до 184 миллиардов кубометров, а к 2040-му — до 73 миллиардов. В результате в целом в регионе добыча сократится почти в два раза, до 255 миллиардов кубометров. Издание отмечает, что само письмо было направлено еще в декабре 2022 года, но министр повторил свой прогноз на заседании коллегии Минэнерго во вторник, 28 марта.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев согласился с такой оценкой. По его мнению, если не разрабатывать новые месторождения, сохранить добычу не удастся. А для этого следует расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные территории, что как минимум требует значительных средств.

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Эксперт не исключил, что основной причиной негативного прогноза от Шульгинова стало желание обосновать необходимость дополнительной поддержки отрасли.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность изменения тарифов на газ для коммерческих потребителей в России, чтобы компенсировать финансовые потери от обвального падения поставок в Европу. До начала боевых действий на Украине «Газпром» получал от поставок на экспорт в четыре раза больше денег, чем на внутреннем рынке, при сравнимых объемах продаж.

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Платон Щукин
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