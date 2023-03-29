В России обеспокоились о возможном сокращении добычи газа на треть

«Известия»: в Минэнерго РФ увидели опасность сокращения добычи газа на треть к 2040 году

К 2040 году добыча газа в России может сократиться на треть за счет значительного истощения легкоизвлекаемых запасов на крупнейших месторождениях, в первую очередь в Западной Сибири. Об этом говорится в письме главы Минэнерго Николая Шульгинова правительству, на которое ссылаются «Известия».

Согласно оценкам Росстата, в 2021 году российские компании добыли 763 миллиарда кубометров газа, в 2022-м — 672 миллиарда кубометров. Минэнерго полагает, что в Западной Сибири в 2023-м году добыча составит не более 468 миллиардов кубометров.

Однако, указывает Шульгинов, есть основания считать, что к 2030 году добыча на сеноманских залежах Западной Сибири упадет до 184 миллиардов кубометров, а к 2040-му — до 73 миллиардов. В результате в целом в регионе добыча сократится почти в два раза, до 255 миллиардов кубометров. Издание отмечает, что само письмо было направлено еще в декабре 2022 года, но министр повторил свой прогноз на заседании коллегии Минэнерго во вторник, 28 марта.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев согласился с такой оценкой. По его мнению, если не разрабатывать новые месторождения, сохранить добычу не удастся. А для этого следует расширять спектр геологоразведочных работ и стимулировать бизнес осваивать отдаленные территории, что как минимум требует значительных средств.

Эксперт не исключил, что основной причиной негативного прогноза от Шульгинова стало желание обосновать необходимость дополнительной поддержки отрасли.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность изменения тарифов на газ для коммерческих потребителей в России, чтобы компенсировать финансовые потери от обвального падения поставок в Европу. До начала боевых действий на Украине «Газпром» получал от поставок на экспорт в четыре раза больше денег, чем на внутреннем рынке, при сравнимых объемах продаж.