Глава ЕК заявила об особой ответственности ЕС перед Украиной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС несет особую ответственность перед Украиной

Евросоюз (ЕС) несет особую ответственность перед Украиной в долгосрочной перспективе. Об этом, рассказывая о планах по инвестициям в республику, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Она отметила, что сейчас средства выделяются на неотложные нужды Украины. «Но давайте поговорим о будущем. Я считаю, что Европейский Союз несет особую ответственность», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что, представляя свое будущее, граждане Украины видят развевающийся над их городами флаг ЕС. «И я не сомневаюсь, что Украины будет частью нашего союза», — сказала она.