Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 21 июня 2023Мир

Глава ЕК заявила об особой ответственности ЕС перед Украиной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС несет особую ответственность перед Украиной

Фото: Leah Millis / Reuters

Евросоюз (ЕС) несет особую ответственность перед Украиной в долгосрочной перспективе. Об этом, рассказывая о планах по инвестициям в республику, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Она отметила, что сейчас средства выделяются на неотложные нужды Украины. «Но давайте поговорим о будущем. Я считаю, что Европейский Союз несет особую ответственность», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что, представляя свое будущее, граждане Украины видят развевающийся над их городами флаг ЕС. «И я не сомневаюсь, что Украины будет частью нашего союза», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Матюхина
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту
    МИД и Минюст Украины выступили против запрета на ввоз книг из России
    В США заявили о тяжелейших потерях ВСУ в ходе провального контрнаступления
    Стало известно о сотнях застрявших на Украине китайцев
    Глава ЕК заявила об особой ответственности ЕС перед Украиной
    ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Гитлера о подготовке нападения на СССР
    В Краснодарском крае прокомментировали видео с «исчезнувшей» рекой
    США объявили о дополнительном пакете помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов
    Компанию в баре оштрафовали за недостаточно веселую атмосферу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.