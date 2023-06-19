Отчет ЕС: Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в блок

Европейский союз (ЕС) раскрыл степень готовности Украины для вступления в блок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет объединения.

Уточняется, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в блоке, сообщили два источника в ЕС. При этом исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый Киевом во время военного конфликта.

«В реформах судебной системы наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо провести. Не все удовлетворительно», — подчеркнул источник в Евросоюзе.

Отмечается, что сторонники скорейшего вступления Украины в ЕС надеются на завершение обсуждения этого вопроса в декабре 2023 года при решении 27 стран-членов блока.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.