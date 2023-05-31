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12:55, 31 мая 2023Бывший СССР

В ЕС оценили планы Украины стать частью союза в течение двух лет

Посол ЕС на Украине: планы страны войти в ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Планы Украины стать частью Европейского союза (ЕС) в течение двух лет слишком оптимистичны. Так их оценила новый посол объединения в республике Катарина Матернова в интервью dennikn.sk.

Дипломат прокомментировала слова украинского премьера Дениса Шмыгаля, который в начале 2023-го сообщил, что Киев намерен войти в ЕС за два года. «Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить», — отметила она.

При этом Матернова признала, что в республике довольно быстро проводят реформы. Она допустила, что, если страны-члены ЕС это одобрят, соответствующие переговоры могут начаться уже в декабре. «Если так произойдет, то при нынешней концентрации духа и мобилизации украинцы могут своим темпом явно удивить», — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что вхождение Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Он также отметил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры о членстве республики в ЕС стартовали к концу этого года.

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    Полина Матюхина
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