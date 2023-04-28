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17:22, 28 апреля 2023Мир

Президент Чехии выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО и ЕС

Президент Чехии Павел: членство Украины в НАТО и ЕС — вопрос не «если», а «когда»

Фото: David W Cerny / Reuters

Членство Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС) является вопросом не «если», а «когда». Об этом президент Чехии Петр Павел написал в своем аккаунте Twitter.

Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он выразил уверенность в скором присоединении страны к альянсу и экономическому блоку.

«Чехия будет постоянно напоминать о том, что Украина достойна быть полноправным членом семьи демократических стран. Я буду настаивать на том, чтобы переговоры с ЕС о вступлении начались к концу года», — заявил Павел.

Ранее президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в столицу Украины город Киев. Отмечается, что они приехали поездом из Польши, во время их прибытия в Киеве еще действовала воздушная тревога из-за российских ракетных ударов.

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Виктория Кондратьева
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