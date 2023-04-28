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10:24, 28 апреля 2023Мир

В Киев прибыли лидеры двух стран НАТО

SME: президенты Чехии и Словакии Павел и Чапутова прибыли с визитом в Киев
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: TASR

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в столицу Украины город Киев, в программе запланирована встреча с президентом страны Владимиром Зеленским. О визите лидеров двух стран НАТО сообщает портал sme.sk.

«Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев», — говорится в сообщении. Отмечается, что они приехали поездом из Польши, во время их прибытия в Киеве еще действовала воздушная тревога из-за российских ракетных ударов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал, что Воздушно-космические силы России ночью 28 апреля нанесли массированный удар по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщили, что в ходе налета взрывы произошли на Полтавщине, в Кривом Роге, Киеве и Киевской области, Днепропетровске, Николаеве и Черкасской области. За несколько часов до них в небо поднялись российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22.

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Виктория Кондратьева
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