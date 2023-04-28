ВКС России нанесли массированный удар по территории Украины

«РВ»: ВКС РФ нанесли массированный удар по Украине, тревогу объявили во всех регионах

Воздушно-космические силы (ВКС) России ночью 28 апреля нанесли массированный удар по всей территории Украины, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

Взрывы произошли на Полтавщине, в Кривом Роге, Киеве и Киевской области, Днепропетровске, Николаеве и Черкасской области. За несколько часов до них в небо поднялись российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его словам, украинская армия стягивает живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, в том числе бронекатера, амфибии, скоростные понтонные переправы и гаубицы M777 с управляемыми снарядами.