Стало известно о готовности ВСУ к форсированию Каховского водохранилища

Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Каховского водохранилища, его слова приводит РИА Новости.

Стало известно, что украинские военные стягивают живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, в том числе бронекатера, амфибии, скоростные понтонные переправы и гаубицы M777 с управляемыми снарядами. Чиновник уточнил, что на этом участке фронта активизировались обстрелы.

Рогов отметил, что в район населенных пунктов Никополь, Марганец и Покровское была переброшена 71-я егерская бригада ВСУ, которая принимала участие в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут), эти военнослужащие имеют опыт ведения боевых действий в плотной городской застройке.

По словам чиновника, возможным направлением атаки украинских войск может стать Энергодар. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что российские военные готовы встретить противника во всеоружии.

Ранее Рогов рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области.

