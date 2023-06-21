В российском городе позеленел Дон

Воды Дона в Ростове-на-Дону окрасились в красный и зеленый цвета

Вода в реке Дон в одном из районов Ростова-на-Дону окрасилась в яркие цвета — сначала в красный, потом в зеленый. На проблему пожаловались местные жители, пишет «Подъем».

На воду красного цвета у дома на Береговой улице жители города обратили внимание 20 июня. На место приезжали полиция и экологи. В мэрии российского города пообещали оштрафовать компанию «Дон-Пласт», производящую картонную упаковку. Ее обвинили в сбрасывании в реку пищевого красителя.

В компании причастность к произошедшему отрицают. «Это все необоснованные обвинения, сейчас с этим всем идут разбирательства. (...) Это все неправда, очень несправедливо», — заявили там.

Сегодня местные жители обнаружили, что вода на месте слива стала ярко-зеленой. В местном Минприроды заверили, что новый цвет — это специальный краситель, который должен помочь найти место утечки. «Зеленая вода — это не отходы, это вчера инспекторы Минприроды воспользовались специальным безвредным красящим веществом уранин», — рассказали в ведомстве. Там объяснили, что в подземной канализации невозможно обнаружить вброс визуально.

Ранее в Анапе море окрасилось в ядовито-зеленый цвет. Причиной этого стало цветение кладофоры — водорослей, активно растущих на территории курорта летом. Обычно растение начинает цвести в июле, но в этом году море приобрело характерный оттенок раньше.