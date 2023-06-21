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00:59, 21 июня 2023Россия

В России спрогнозировали сроки завершения контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ продлится две-три недели

Фото: Unsplash

Опрошенные эксперты спрогнозировали, сколько времени продлится контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом специалисты высказались в беседе с «Известиями».

Близкие к ситуации источники отмечают, что украинские военные усиливают натиск. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, контрнаступление ВСУ продлится еще две-три недели. Он выразил уверенность, что российские силы отобьют эти атаки. Дандыкин подчеркнул, что Киев растратил свои ресурсы, задействованные в первой волне.

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«Повторить харьковский вариант наступления у них не получится, так как наши войска выстроили грамотную многоэшелонированную оборону. Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки. Этот момент надо перетерпеть, а дальше мы пойдем вперед», — объяснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов спрогнозировал сроки завершения украинского контрнаступления. По его мнению, это случится через три недели.

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    Марина Совина
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