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16:30, 21 июня 2023Россия

В Москве покончил с собой 92-летний создатель первой термоядерной бомбы

Regnum: 92-летний создатель первой термоядерной бомбы Клинишов покончил с собой в Москве

Кадр: kovainfo / YouTube

В Москве 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов покончил с собой. Об этом сообщил агентству Regnum источник в правоохранительных органах.

Тело ученого нашли родственники в его квартире на Космодамианской набережной в центре столицы.

«Рядом с ним находилась предсмертная записка», — отметил собеседник агентства.

Известно, что Клинишов занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством советского физика-теоретика и правозащитника Андрея Сахарова.

Испытания бомбы, в создании которой участвовал Клинишов, прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.

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    Анна Щербакова
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