ФСБ сорвала планы двух мужчин отправить контрабандой радиоактивный цезий

В Щелково ФСБ задержала двух мужчин при покупке радиоактивного цезия за 10 тысяч долларов

В подмосковном Щелково сотрудники ФСБ задержали двух мужчин при покупке радиоактивного цезия-137 за 10 тысяч долларов, который они собирались контрабандой переправить за границу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанные 27-летний Рамазан из Видного и 54-летний Саид-Селим из Москвы. В феврале они стали подыскивать продавца радиоактивного вещества среди сотрудников НИИ. О них узнали российские спецслужбы и решили провести оперативное мероприятие.

Под контролем ФСБ сотрудник НИИ согласился на сделку и пообещал Рамазану и Саид-Селиму продать 10 граммов цезия. Планы подозреваемых сорвали оперативники спецслужб.

В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с ядерными материалами.