Названа дата премьеры фильма Полански с Александром Петровым в России

Фильм Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым выйдет в России 23 ноября

Новый фильм режиссера Романа Полански «Дворец», одну из ролей в котором исполнил российский актер Александр Петров, выйдет в России 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя кинопрокатной компании «Про: взгляд» Антона Нехорошева, мировая премьера кинокартины состоится на Венецианском фестивале в сентябре.

Вместе с Петровым в проекте снялись немецкий артист Оливер Масуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская актриса Фанни Ардан, звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз, Микки Рурк и другие. По словам продюсера картины Луки Барбарески, бюджет составил 17 миллионов долларов. Трейлер ленты впервые был показан на Каннском фестивале в 2022 году.

Фильм «Дворец» был анонсирован в апреле 2021 года. Сценарий картины написал сам Роман Полански совместно с Ежи Сколимовским. Съемки начались в Швейцарии в апреле 2022 года.