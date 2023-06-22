19 заключенных осудят за дезорганизацию деятельности российской колонии

Под Иркутском осудят 19 заключенных, устроивших массовые беспорядки в ИК-15

В Иркутской области суд рассмотрит дело 19 заключенных, устроивших беспорядки в исправительной колонии (ИК-5). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2022 года в Ангарске группа осужденных отказалась подчиняться требованиям сотрудников учреждения и совершала в отношении них противоправные действия. Затем фигуранты устроили на территории ИК-15 поджег на промышленной зоне.

По факту произошедшего были возбуждены дела по части 1,2 статьи 212 (Массовые беспорядки), части 3 статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья к сотрудникам мест лишения свободы, а также в отношении осужденных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения») УК РФ. Отмечается, что всего по делу проходят 18 потерпевших, в том числе сотрудники уголовно-исполнительной системы.