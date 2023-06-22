В Москве осудили троих россиян, напоивших 13-летнюю знакомую алкоголем и изнасиловавших ее

В Москве трое молодых россиян получили сроки за изнасилование 13-летней знакомой на юго-западе столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

18-летнего Георгия Нестерова осудили на семь лет, он будет отбывать наказание в воспитательной колонии. 19-летние Савелий Пензин и Константин Федоров получили по семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следствия, в декабре 2020 года трое подростков, находясь в квартире, напоили 13-летнюю знакомую алкоголем, а после, воспользовавшись ее бессознательным состоянием, изнасиловали. Весь процесс фигуранты снимали на камеру мобильного телефона.

После этого они запугали потерпевшую и убедили ее не рассказывать ни о чем родителям. Несмотря на это, спустя время девочка призналась матери и отцу, что над ней надругались. После этого родители обратились в правоохранительные органы.