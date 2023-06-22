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06:01, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Девушка раскрыла способ получить ответ от «абсолютно всех работодателей»

Dailydot: ChatGPT помог девушке получить отклик на собеседования в компании

Кадр: @leah_sahdm

Пользовательница TikTok под ником @leah_sahdm раскрыла способ получить ответ от любого работодателя. Девушка рассказала, что использовала чат-бот ChatGPT для составления резюме, в результате чего ее пригласили на собеседования все компании, в которые она отправляла заявку.

«Я использовала ChatGPT и получила ответ от абсолютно всех работодателей, которым я отправляла резюме», — отметила автор ролика. Блогерша добавила, что приглашение на собеседование ей прислала в том числе и та компания, куда она безуспешно ранее пыталась устроиться четыре раза.

Девушка рассказала, что за три месяца поиска работы отправила резюме 300 компаниям, и только от десяти процентов получила ответ. «Но недавно я использовала чат-бот и через десять дней меня пригласили на работу уже три компании», — подчеркнула она.

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Автор также подробно объяснила, как использовала ChatGPT для составления резюме. Она написала чат-боту об опыте работы, предоставила личную информацию и попросила его составить новое резюме. В ответ искусственный интеллект прислал ей несколько вопросов о предыдущем месте работы, на которые девушка ответила. В итоге чат-бот сгенерировал ей готовое резюме, в котором он объединил всю полученную информацию.

Многие в комментариях написали, что также использовали ChatGPT для составления резюме, что в результате помогло им найти работу. «А еще можно прислать чат-боту уже готовое резюме, он исправит все ошибки и сделает его максимально презентабельным», — отметил один из комментаторов. Некоторые также признались, что главной сложностью для них является само собеседование, в прохождении которого нейросеть не сможет им помочь.

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    Олег Давыдов
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