В Подмосковье незнакомец набросился на россиянина и откусил ему часть носа

В Раменском прохожий набросился на 31-летнего мужчину, откусил ему часть носа и убежал

В подмосковном Раменском мужчина откусил часть носа 31-летнему установщику окон. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, россиянин с женой пошел в продуктовый магазин на улице Куйбышева. Женщина зашла внутрь, а потерпевший решил подождать ее на свежем воздухе. Однако к нему подошел незнакомец и, сняв тапочки и помахав руками, сильно толкнул. Местный житель упал, после чего нападавший впился зубами ему в нос и откусил часть. Затем незнакомец убежал.

Раненый мужчина поехал с женой в больницу, но спасти нос не удалось. Тогда он написал заявление в полицию. Выяснилась, что это не первый случай нападения фигуранта. Он уже был судим, так как напал на таксиста и откусил ему ухо.