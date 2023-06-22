Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:35, 22 июня 2023Моя страна

В Ингушетии появится первый постоянный лесной питомник

В Ингушетии до конца года создадут первый постоянный лесной питомник

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Ингушетии на территории двух районов создадут первый в республике постоянный лесной питомник. Об этом сообщает ТАСС.

Работы планируют завершить до конца текущего года. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев, под питомник планируется отвести территорию общей площадью около пять гектаров на землях лесного фонда.

«Этот питомник будет предназначен для выращивания саженцев и сеянцев определенных пород деревьев, а его создание имеет большое значение для сохранения и восстановления лесного фонда республики. Планируется, что 1,6 гектара площади будет занимать питомник в Назрановском районе, а 3 гектара — в Сунженском районе», — рассказал министр.

По его словам, специалисты выбрали территории с наиболее благоприятными условиями для роста и развития деревьев. Осенью посеют семена основных лесообразующих пород региона — бука, дуба и ясеня, а также медоносов — липы и акации. Ежегодно в питомнике планируется выращивать до 250 тысяч сеянцев.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.