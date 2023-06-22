В Ингушетии появится первый постоянный лесной питомник

В Ингушетии до конца года создадут первый постоянный лесной питомник

В Ингушетии на территории двух районов создадут первый в республике постоянный лесной питомник. Об этом сообщает ТАСС.

Работы планируют завершить до конца текущего года. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев, под питомник планируется отвести территорию общей площадью около пять гектаров на землях лесного фонда.

«Этот питомник будет предназначен для выращивания саженцев и сеянцев определенных пород деревьев, а его создание имеет большое значение для сохранения и восстановления лесного фонда республики. Планируется, что 1,6 гектара площади будет занимать питомник в Назрановском районе, а 3 гектара — в Сунженском районе», — рассказал министр.

По его словам, специалисты выбрали территории с наиболее благоприятными условиями для роста и развития деревьев. Осенью посеют семена основных лесообразующих пород региона — бука, дуба и ясеня, а также медоносов — липы и акации. Ежегодно в питомнике планируется выращивать до 250 тысяч сеянцев.