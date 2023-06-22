Политолог рассказал о важности открытого диалога Путина с Совбезом

Политолог Рудаков заявил, что Россия превосходит Киев и Запад в сфере военной экономики

Политолог Александр Рудаков заявил, что говорить открыто о проблемах и сложностях в разных сферах жизнедеятельности государства очень важно. Так он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с Совбезом.

«Глава государства открыто говорит о проблемах и сложностях, обращает внимание на вопросы, которые требуют дополнительной проработки, публично предупреждает о недопустимости недооценки возможностей противника. Подобная открытость повышает доверие к российским источникам и не дает противнику возможности проникнуть в российское информационное поле и манипулировать общественным сознанием», — сказал Рудаков.

По словам политолога, Россия объективно превосходит киевский режим и поддерживающую его западную коалицию с точки зрения возможностей военной экономики.

«Сегодня Россия объективно превосходит киевский режим и поддерживающую его западную коалицию с точки зрения возможностей военной экономики, и это дает армии России дополнительные преимущества. Как известно, ВПК России в разы нарастил производственные мощности и закрывает потребности армии в технике, оружии и снарядах. Между тем, уже сейчас видно, что мощностей военной промышленности всего западного блока не хватает на восполнение потерь ВСУ, даже с учетом закупок в третьих странах», — сказал Рудаков.

Эксперт напомнил, что в реализации колониальной стратегии англосаксов особую роль играли так называемые туземные войска.

«Исторический факт, что в реализации колониальной стратегии англосаксов особую роль играли так называемые туземные войска. Это повторяется и сейчас на Украине, где ВСУ стали своего рода туземным корпусом НАТО. При этом масштабы потерь ВСУ глубоко безразличны Западу, лимита на потери нет. Однако президент Путин справедливо отметил, что мобилизационный потенциал Украины небезграничен. Прокси-война Запада против России ведет к тому, что людские ресурсы Украины истощаются. Мы видим, что страны НАТО устроили, по сути дела, массовое жертвоприношение жителей Украины, отправляя их на убой, используя как расходный материал», — отметил Рудаков.

На протяжении десятилетий ВПК западных стран не жалели денег на PR своей продукции, создавая образ уникального сверхоружия, дающего сверхвозможности на поле боя, напомнил эксперт.

«Войны в Ираке и Афганистане также служили утверждению этого мифа и продвижению продукции ВПК западных стран на мировых рынках. Однако сегодня этот миф рушится. Кадры горящих немецких "Леопардов" и американских "Бредли" набирают миллионы просмотров в соцсетях по всему миру. Это, в свою очередь, разрушает страх перед западным оружием и повышает интерес к российским разработкам в сфере вооружений», — сказал он.

