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17:18, 22 июня 2023Мир

Призывавшего к санкциям против России сербского министра отправили в отставку

Призывавшего к санкциям против России сербского министра Басту отправили в отставку

Фото: Министарство привреде Републике Србије

Призывавшего к санкциям против России сербского министра экономики Раде Басту отправили в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу министерства сняли с поста по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

Глава «Единой Сербии» Драган Маркович Палма рассказал, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии в связи с его призывами ввести санкции против России. Он добавил, что в правительство было подано прошение о его отставке.

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде», — заявил Маркович, подчеркнув, что это полностью противоречит политике нынешних властей страны.

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    Виктория Кондратьева
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