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20:45, 22 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские «обложили данью» продавца сахарной ваты и получили срок

В Сочи суд дал двоим экс-полицейским по 7 лет колонии за взятку от продавца сахарной ваты

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

Адлерский районный суд Сочи приговорил к семи годам колонии строгого режима двоих бывших сотрудников городского УВД Эдуарда Лотника и Рамаза Лочашвили за взятку размером 240 тысяч рублей от владельца четырех точек продажи сахарной ваты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, летом 2022 года двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции «обложили данью» предпринимателя. За деньги силовики обещали не привлекать его к административной ответственности за несанкционированную торговлю, а также за незаконное привлечение к работе иностранных граждан.

Торговец не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и нанимал на работу нелегалов, которые уклонялись от выезда из России, хотя в их отношении было вынесено решение о выдворении за пределы страны.

О коррупционерах в погонах владелец торговых точек сообщил в управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Полицейских задержали после передачи им взятки.

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    Варвара Митина
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